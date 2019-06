Condividi | Red 13:16 Nell’ambito delle iniziative per la diffusione ed il potenziamento della cultura della sicurezza stradale tra gli studenti, la Polizia di Stato ha organizzato anche in provincia di Nuoro la 19esima edizione del progetto nato nel 2000, nell’ambito di progetti europei finalizzati a diminuire le mortalità e le lesioni gravi dovuti agli incidenti stradali A Nuoro, il Progetto Icaro 2019



NUORO - Nell’ambito delle iniziative per la diffusione ed il potenziamento della cultura della sicurezza stradale tra gli studenti, la Polizia di Stato, in collaborazione con il Miur, il Mit, il Dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, la Fondazione Ania, il Movimento italiano genitori, Enel green power, ha organizzato anche in provincia di Nuoro la 19esima edizione del progetto Icaro. Progetto nato nel 2000, nell’ambito di progetti europei finalizzati a diminuire le mortalità e le lesioni gravi dovuti agli incidenti stradali.



Nel Nuorese, gli agenti della Polizia Stradale di Nuoro, di Bitti, di Orosei e di Macomer hanno svolto in maniera capillare incontri con giovani studenti di istituti primari e secondari (Primarie dell’Istituto comprensivo “Monte Gurtei” di Nuoro e l’Istituto comprensivo di Fonni e Mamoiada; il Liceo Scientifico, l’Istituto Nautico ed Agrario di Siniscola; il Liceo, l’Istituto tecnico di Macomer e l’Istituto superiore di Bosa, il cui tema svolto in tre giornate è stato quello dell’elaborazione dei processi di regolazione emotiva che sono alla base dei comportamenti di rischio stradale: rabbia alla guida, ansia, distrazione e sottovalutazione del rischio con l’intento di promuovere il rispetto delle regole stradali).



Mercoledì, all’Istituto comprensivo primario di Fonni e Mamoiada, in Mamoiada, ed oggi (venerdì), all’Istituto comprensivo Monte Gurtei di Nuoro, si sono svolte le giornate di chiusura dell’attività didattica alla presenza di tutti gli studenti che hanno partecipato alla campagna e dei loro genitori. L’iniziativa è stata curata dagli agenti della Polizia Stradale di Nuoro specificamente formati in questo settore dal Ministero dell’Interno. Gli studenti, nel mettere in pratica le regole acquisite attraverso un percorso ciclopedonale, hanno conseguito la patente di super pedone ed ottimo ciclista. Quest’anno, il concorso terminerà con la scelta di un elaborato tra quelli realizzati dagli studenti relativo al nuovo marchio/logo tipo in grado di esprimere in termini di efficacia comunicativa, l’essenza della campagna di sicurezza stradale Icaro. Commenti NUORO - Nell’ambito delle iniziative per la diffusione ed il potenziamento della cultura della sicurezza stradale tra gli studenti, la Polizia di Stato, in collaborazione con il Miur, il Mit, il Dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, la Fondazione Ania, il Movimento italiano genitori, Enel green power, ha organizzato anche in provincia di Nuoro la 19esima edizione del progetto Icaro. Progetto nato nel 2000, nell’ambito di progetti europei finalizzati a diminuire le mortalità e le lesioni gravi dovuti agli incidenti stradali.Nel Nuorese, gli agenti della Polizia Stradale di Nuoro, di Bitti, di Orosei e di Macomer hanno svolto in maniera capillare incontri con giovani studenti di istituti primari e secondari (Primarie dell’Istituto comprensivo “Monte Gurtei” di Nuoro e l’Istituto comprensivo di Fonni e Mamoiada; il Liceo Scientifico, l’Istituto Nautico ed Agrario di Siniscola; il Liceo, l’Istituto tecnico di Macomer e l’Istituto superiore di Bosa, il cui tema svolto in tre giornate è stato quello dell’elaborazione dei processi di regolazione emotiva che sono alla base dei comportamenti di rischio stradale: rabbia alla guida, ansia, distrazione e sottovalutazione del rischio con l’intento di promuovere il rispetto delle regole stradali).Mercoledì, all’Istituto comprensivo primario di Fonni e Mamoiada, in Mamoiada, ed oggi (venerdì), all’Istituto comprensivo Monte Gurtei di Nuoro, si sono svolte le giornate di chiusura dell’attività didattica alla presenza di tutti gli studenti che hanno partecipato alla campagna e dei loro genitori. L’iniziativa è stata curata dagli agenti della Polizia Stradale di Nuoro specificamente formati in questo settore dal Ministero dell’Interno. Gli studenti, nel mettere in pratica le regole acquisite attraverso un percorso ciclopedonale, hanno conseguito la patente di super pedone ed ottimo ciclista. Quest’anno, il concorso terminerà con la scelta di un elaborato tra quelli realizzati dagli studenti relativo al nuovo marchio/logo tipo in grado di esprimere in termini di efficacia comunicativa, l’essenza della campagna di sicurezza stradale Icaro.