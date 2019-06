Condividi | Red 14:11 «Altro che azioni strategiche per rendere grande Alghero. Siamo in presenza di una gretta discriminazione che rende le borgate di Santa Maria La Palma, Sa Segada, Corea, Arenosu e Tanca Farrà “figlie di un Dio minore”», dichiara l´ex sindaco di Alghero Marco Tedde «Borgate figlie di un Dio minore»



Così, l’ex sindaco di Alghero Marco Tedde commenta la discriminazione fra borgate algheresi che emerge dal programma del candidato sindaco della Coalizione di Centrosinistra Mario Bruno. «Prevedere per Fertilia e Maristella la destinazione di una percentuale della tassa di soggiorno per manutenzioni e miglioramento del decoro e verde, progettazioni per accesso ai fondi regionali riservati alla viabilità rurale e ai fondi comunitari specifici e trascurare le altre Borgate significa fare una azione odiosa di discriminazione», denuncia Tedde.



