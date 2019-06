Condividi | Red 18:22 Ricreata dai rami di corallo rosso che a dicembre hanno contribuito ad illuminare l´albero di Natale in Piazza Porta Terra, la nuova creazione realizzata dal flower interior designer Tonino Serra, con Giorgio Donini ed il contributo degli studenti del Liceo Artistico “F.Costantino”, impreziosisce il centro storico Coralli di luce: Alghero per l´Unesco



ALGHERO - La Torre di San Giovanni, in Largo San Francesco, ospita i “Coralli di luce”, l'installazione dedicata alla candidatura della città di Alghero al network Unesco delle Città creative. Ricreata dai rami di corallo rosso che a dicembre hanno contribuito ad illuminare l'albero di Natale in Piazza Porta Terra, la nuova creazione realizzata dal flower interior designer Tonino Serra, con Giorgio Donini ed il contributo degli studenti del Liceo Artistico “F.Costantino”, impreziosisce il centro storico di Alghero.



Con le 400 gabbiette colorate, posizionate tra le vie più frequentate del centro e recentemente illuminate, il nuovo allestimento urbano contribuisce a rendere unica la città, nel periodo in cui si prepara ad accogliere eventi di caratura mondiale come il Rally d'Italia e richiama un gran numero di turisti. Il progetto nasce dalla volontà e dalla collaborazione tra il Comune e la Fondazione Alghero, con l'obbiettivo di esaltare la bellezza del centro città.



