Cittadinanza attiva: sgravi per i pescatori algheresi



ALGHERO - Un progetto operativo sperimentale, che prevede la raccolta dei rifiuti in mare come operazione indiretta dell’attività di pesca. I rifiuti raccolti incidentalmente dalle reti dei pescatori algheresi possono essere riportati a terra per il loro corretto avvio in un impianto di trattamento rifiuti con oneri a carico dell’Amministrazione comunale.



I benefici per gli operatori della pesca saranno pari al contributo/sgravio del 50percento del canone dovuto per la raccolta e gestione dei rifiuti in area portuale. L’iniziativa è stata deliberata dalla Giunta comunale nei giorni scorsi ed avrà un ambito di applicazione stabilito da un apposito contratto di partenariato tra il Comune di Alghero e gli operatori della pesca in forma associata, che disciplinerà le modalità della raccolta dei rifiuti in mare e la suddivisione dei compiti tra gli operatori e l’Amministrazione comunale.



