Campo estivo per il Judo club Alghero

ALGHERO – Anche quest'anno, il Judo club Alghero offre alla comunità algherese il servizio sportivo educativo per l’estate riservato ai bambini di età compresa tra i quattro ed i dodici anni. Attività ludico-motorie all’esterno con giochi e sport, attività in palestra con giochi e basi judo, basi nuoto e giochi in piscina, attività di laboratorio e tornei, il tutto organizzato da personale qualificato e specializzato.



Il Campo estivo inizierà nella Palestra del Judo club Alghero, in Via Kennedy 150, martedì 11 giugno e fino a venerdì 30 agosto, da lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 14. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, ci si può rivolgere alla segreteria della palestra o telefonando ai numeri 079/97249 o 335/1250750. Informazioni anche sul sito del sodalizio algherese o sulla pagina Facebook dedicata.