Domani mattina, il segretario della Lega per la Sardegna Eugenio sarà al mercato coperto di Via Cagliari con i candidati consiglieri comunali della lista Lega per Mario Conoci sindaco Elezioni: Zoffili ad Alghero



ALGHERO – Proseguono gli appuntamenti elettorali in città, in vista delle Elezioni amministrative di domenica 16 giugno. Domani, sabato 8, alle 10, il segretario della Lega per la Sardegna Eugenio Zoffili sarà al mercato coperto di Via Cagliari, ad Alghero, con i candidati consiglieri comunali della lista Lega per Mario Conoci sindaco.



