il sindaco Sean Wheeler consegnerà gli attestati della benemerenza civica a Giacomo Alessandro, Gian Paolo Bazzoni, Alberto Fratus, Roberto Frau, Salvatore Erittu e Francesco Demuro Cerimonia a Porto Torres: lunedì consegna delle Benemerenze



PORTO TORRES - Si terrà lunedì dieci giugno a partire dalle otto di sera la cerimonia delle benemerenze civiche del Comune di Porto Torres. Durante la serata, che si terrà nella sala Filippo Canu, il sindaco Sean Wheeler e il presidente del consiglio comunale Gavino Bigella consegneranno gli attestati della benemerenza civica a Giacomo Alessandro, Gian Paolo Bazzoni, Alberto Fratus, Roberto Frau, Salvatore Erittu e Francesco Demuro.



L'appuntamento con la cittadinanza e i cittadini benemeriti è fissato alle otto di sera nella sala Filippo Canu, in via Vittorio Emanuele II numero 95. Le benemerenze civiche andranno a sei cittadini individuati dal sindaco e dal consiglio comunale per essersi contraddistinti per i loro meriti professionali e di vita e per aver dato lustro alla città di Porto Torres. Saranno consegnate le benemerenze civiche alla memoria all'architetto Giacomo Alessandro, al drammaturgo ed esperto della lingua turritana Gian Paolo Bazzoni e al fotografo Alberto Fratus. Le altre tre benemerenze saranno assegnate al carabiniere Roberto Frau, al pugile Salvatore Erittu e al tenore Francesco Demuro.



«Si tratta di un'importante cerimonia per la città e per il consiglio comunale – spiega il presidente del consiglio comunale Gavino Bigella – vorrei ringraziare fin da subito tutti gli uffici che in queste settimane hanno collaborato attivamente e hanno contribuito ad organizzare questa serata. Mi auguro che ci sia la più alta partecipazione possibile della cittadinanza».



