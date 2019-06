Condividi | Red 8:08 Giovedì pomeriggio, in località Rosinzolu, nel territorio comunale di Posada, gli agenti del Commissariato di Pubblica di Siniscola hanno arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, visibilmente alterato dall’abuso di alcol, si era scagliato contro la madre, aggredendola con calci e pugni Aggredisce sua madre: 37enne in manette



POSADA – Giovedì pomeriggio, in località Rosinzolu, nel territorio comunale di Posada, gli agenti del Commissariato di Pubblica di Siniscola hanno arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, un 37 enne del luogo, visibilmente alterato dall’abuso di alcol, si era scagliato contro la madre, aggredendola con calci e pugni.



Non nuovo a vessazioni nei confronti della donna, giovedì pomeriggio l’ha assalita, scagliandosi anche contro la zia materna, che in quel momento era ospite della famiglia. La madre dell’aggressore è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’Ospedale San Francesco di Nuoro.



Dopo approfonditi esami, le sono stati diagnosticati trenta giorni di cure. L’uomo invece è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Commenti POSADA – Giovedì pomeriggio, in località Rosinzolu, nel territorio comunale di Posada, gli agenti del Commissariato di Pubblica di Siniscola hanno arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, un 37 enne del luogo, visibilmente alterato dall’abuso di alcol, si era scagliato contro la madre, aggredendola con calci e pugni.Non nuovo a vessazioni nei confronti della donna, giovedì pomeriggio l’ha assalita, scagliandosi anche contro la zia materna, che in quel momento era ospite della famiglia. La madre dell’aggressore è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’Ospedale San Francesco di Nuoro.Dopo approfonditi esami, le sono stati diagnosticati trenta giorni di cure. L’uomo invece è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.