Al via Donna di scienza in Sardegna

SASSARI - L’Associazione “ScienzaSocietàScienza”, con il patrocinio delle Università di Cagliari e di Sassari, ha annunciato l'avvio della prima edizione del Premio “Donna di scienza” in Sardegna. L'Associazione promuove attività per la diffusione della cultura scientifica e considera la relazione tra le donne e la scienza uno dei temi importanti da portare avanti.



Ancora oggi, infatti, la parità di genere, nonostante i traguardi raggiunti negli ultimi anni a livello locale, nazionale e internazionale, anche all’interno della comunità scientifica, resta fortemente condizionata dagli stereotipi e le donne continuano ad essere marginalizzate nella ricerca, nelle pubblicazioni scientifiche ed in vari altri campi. Il premio, pertanto, vuole offrire un riconoscimento a figure femminili che abbiano contribuito a dare prestigio e avanzamenti alla Sardegna in campo scientifico.



«Dobbiamo lavorare per una parità di genere effettiva che nella scienza, così come nel linguaggio, nella politica e in molti altri campi, non è ancora realtà - afferma il rettore dell'Ateneo sassarese Massimo Carpinelli - Mi è sembrato pertanto doveroso dare il patrocinio dell'Università di Sassari a quest’iniziativa, certo che azioni come questa contribuiranno progressivamente a superare ogni forma di discriminazione contro le donne». «Si tratta di una bella idea – è il commento del rettore cagliaritano Maria Del Zompo – perché quello che manca e di cui c’è assoluta necessità è dare visibilità a esempi di figure femminili che raggiungono livelli apicali, che sono poche, ma sono anche nascoste. Questo Premio è per questo anche un segnale di incoraggiamento alle giovani generazioni».



