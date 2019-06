video Condividi | S.O. 11:23 Ferdinando Manconi per MayorAlghero



Il portavoce di Forza Italia si racconta su MayorAlghero, il ciclo di interviste a chi, con passione e impegno, prova a dare consigli e istruzioni per l´uso, rivolte alle persone che intenderanno candidarsi per occupare le cariche vacanti di via Columbano.