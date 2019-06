Condividi | Red 15:16 Le Fiamme gialle della locale seconda Compagnia, nell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione di giochi e scommesse illegali, hanno effettuato due controlli nei confronti di altrettanti locali pubblici cittadini Cagliari: sequestrati cinque videopoker



CAGLIARI - Le Fiamme gialle della seconda Compagnia di Cagliari, nell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione di giochi e scommesse illegali, hanno effettuato due controlli nei confronti di altrettanti locali pubblici cittadini. In entrambi i locali, i finanzieri hanno riscontrato la presenza di apparecchi da gioco non conformi alla normativa vigente, tre nel primo intervento e due nel secondo.



Infatti, erano privi del collegamento alla rete telematica dei Monopoli di Stato, e sprovvisti degli appositi nulla osta all’installazione rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli apparecchi non erano conformi alla normativa vigente essendo installati giochi basati prevalentemente sul fattore rischio (rendendo quindi superflua qualsiasi abilità da parte del giocatore) e funzionanti con rulli virtuali.



