Nieddu visita gli ospedali della Gallura

OLBIA - Proseguono i sopralluoghi dell'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu ai presidi sanitari dell'Isola. Ieri mattina (venerdì), ha visitato gli ospedali Dettori a Tempio e Merlo a La Maddalena, oltre al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.



«In vista della riforma delle reti, sanitaria e territoriale, il confronto con gli operatori e con il territorio - spiega Nieddu - ci sta permettendo di raccogliere importanti elementi di valutazione». Nel corso delle visite, a cui hanno partecipato anche il consigliere regionale Dario Giagoni ed il deputato Guido De Martini, membro della Commissione Sanità della Camera, l'assessore ha incontrato le rappresentanze dei comitati cittadini.



«Non abbiamo intenzione di chiudere presidi e di calare dall'alto decisioni sul territorio. Lavoriamo per tamponare le emergenze, ma contiamo di dare risposte strutturali ai problemi, portando le nostre istanze anche sui tavoli nazionali. Infine - ha annunciato l'esponente della Giunta Solinas - stiamo preparando gli Stati generali della Salute. Sarà un'occasione importante per intraprendere un percorso che punterà a trovare soluzioni condivise in ambito socio-sanitario, attraverso un confronto allargato».