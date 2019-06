Condividi | Red 17:11 Da domani a domenica 7 luglio, nel Mercato Civico di Via Sassari, si terrà la prima edizione di una collettiva d´arte pittorica unica nel suo genere. Dodici esordienti proporranno negli spazi espositivi le loro opere per un primo ed emozionante confronto con il pubblico Arte: Libero incontro ad Alghero



ALGHERO - Da domani, domenica 9 giugno, a domenica 7 luglio, nel Mercato Civico di Via Sassari, ad Alghero, si terrà la prima edizione di “Libero incontro”, una collettiva d'arte pittorica unica nel suo genere. Si tratta di una rassegna nata per dare ogni anno un'opportunità d'esordio assoluto a chi ha fatto della pittura la sua passione e la sua forma d'espressione.



Dodici esordienti proporranno negli spazi espositivi le loro opere per un primo ed emozionante confronto con il pubblico. La manifestazione, ideata e coordinata dal pittore Sergio Silanos, è organizzata dall'Associazione culturale Libero incontro e patrocinata dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero.



In questa prima edizione, esporranno le loro opere Rita Ballone, Piera Loria, Sabrina Miriam Medda, Flavia Piras, Al Laurel, Angelo Masia, Grazia Oggiano, Giuseppe Jof Serio, Donatella Serra, Roberto Sole, Golnoush Shahpasand ed Anna Tilloca. L'ingresso è libero. Commenti ALGHERO - Da domani, domenica 9 giugno, a domenica 7 luglio, nel Mercato Civico di Via Sassari, ad Alghero, si terrà la prima edizione di “Libero incontro”, una collettiva d'arte pittorica unica nel suo genere. Si tratta di una rassegna nata per dare ogni anno un'opportunità d'esordio assoluto a chi ha fatto della pittura la sua passione e la sua forma d'espressione.Dodici esordienti proporranno negli spazi espositivi le loro opere per un primo ed emozionante confronto con il pubblico. La manifestazione, ideata e coordinata dal pittore Sergio Silanos, è organizzata dall'Associazione culturale Libero incontro e patrocinata dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero.In questa prima edizione, esporranno le loro opere Rita Ballone, Piera Loria, Sabrina Miriam Medda, Flavia Piras, Al Laurel, Angelo Masia, Grazia Oggiano, Giuseppe Jof Serio, Donatella Serra, Roberto Sole, Golnoush Shahpasand ed Anna Tilloca. L'ingresso è libero.