Condividi | Red 21:02 Incidente frontale, oggi pomeriggio, in Via Fratelli Accardo. Una Fiat Punto condotta da un 55enne residente ad Alghero ed una Fiat Panda con una famiglia a bordo, sono entrati in collisione Frontale a Carrabuffas: due persone in ospedale



ALGHERO – Incidente frontale, oggi pomeriggio (domenica), in Via Fratelli Accardo, in zona Carrabuffas, ad Alghero. Una Fiat Punto condotta da un 55enne residente ad Alghero ed una Fiat Panda con una famiglia a bordo, sono entrati in collisione.



Nello scontro, sono rimasti lievemente feriti la passeggera della Panda e suo figlio, prontamente accompagnati nel Pronto soccorso dell'Ospedale civile di Alghero da un'ambulanza del 118. Sul posto anche una Volante del locale Commissariato di Pubblica sicurezza, che ha effettuato i rilievi del caso ed un'unità dei Vigili del fuoco. Commenti ALGHERO – Incidente frontale, oggi pomeriggio (domenica), in Via Fratelli Accardo, in zona Carrabuffas, ad Alghero. Una Fiat Punto condotta da un 55enne residente ad Alghero ed una Fiat Panda con una famiglia a bordo, sono entrati in collisione.Nello scontro, sono rimasti lievemente feriti la passeggera della Panda e suo figlio, prontamente accompagnati nel Pronto soccorso dell'Ospedale civile di Alghero da un'ambulanza del 118. Sul posto anche una Volante del locale Commissariato di Pubblica sicurezza, che ha effettuato i rilievi del caso ed un'unità dei Vigili del fuoco.