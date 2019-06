Condividi | Red 7:14 I militari della seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un cittadino residente ad Assemini, che ha omesso di dichiarare i redditi derivanti da fabbricati di proprietà concessi in locazione a terzi Affitti in nero: 2504euro non dichiarati



ASSEMINI - I militari della seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un cittadino residente ad Assemini, che ha omesso di dichiarare i redditi derivanti da fabbricati di proprietà concessi in locazione a terzi. I finanzieri lo hanno individuato utilizzando le informazioni acquisite nell’ambito delle attività di controllo del territorio incrociandole con le risultanze delle banche dati in uso al Corpo.



L’analisi ha evidenziato che il contribuente sottoposto a controllo ha omesso di indicare nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi, per le annualità 2014 e 2015, redditi da fabbricati derivanti da locazione relativa ad una casa ad Assemini per un importo di 2.504 euro. Nonostante il tentativo di eludere i controlli sugli affitti attraverso la mancata registrazione del contratto di locazione, con conseguente evasione dell’imposta di registro per un ammontare di 67euro (pari al 2percento annuo del canone e comunque non inferiore a 67euro), i finanzieri sono risaliti al locatario mediante mirati accertamenti sull’occupante dell’immobile ricorrendo ad un intervento “porta a porta”.



Questo intervento si inserisce nelle attività puntualmente indirizzate al contrasto dell'evasione fiscale, fenomeno che produce effetti negativi per l'economia e sottrae preziose risorse alle casse dello Stato da destinare ai servizi a favore dei cittadini onesti o bisognosi.