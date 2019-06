Condividi | Red 9:19 La prova Superspeciale di giovedì sera darà il via a questa edizione. Per il grande spettacolo motoristico sono previste televisioni da tutto il mondo Ris 2019: si parte dall´Ittiri Arena show



ALGHERO - Un circuito sempre più tecnico e spettacolare, una capacità di accoglienza sempre più adeguata, una festa sempre più attesa e sentita. Rally Italia Sardegna partirà giovedì 13 giugno dall'Ittiri Arena show e tutto il paese è già in fermento per lo straordinario spettacolo nel tracciato immaginato dal campione del mondo Tiziano Siviero lungo la pista di autocross, trasformata per l’occasione in una struttura in grado di accogliere 15mila spettatori per un evento fuori dal comune.



«Le auto voleranno più in lunghezza che in altezza, i piloti saranno più impegnati dal punto di vista tecnico», annunciano gli organizzatori di Rally Italia Sardegna, la tappa italiana del World rally champinship, che l'Automobile club d’Italia realizza con Aci sport, il supporto logistico ed operativo di Aci Sassari, il finanziamento della Regione autonoma della Sardegna, il contributo del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero ed il sostegno di molti altri partner pubblici e privati, ad iniziare da quelli che da sempre hanno creduto ed investito sulla superspeciale che inizierà alle 17. Partiranno per primi gli Junior che partecipano al Campionato del mondo, poi i piloti del Campionato italiano. Alle 19.08, in diretta in tutto il mondo (per l’Italia la gara sarà trasmessa da Rai Sport), via alla sfida tra i campioni del Wrc, con i leader della classifica che molleranno il freno poco prima delle 19.54, ora in cui terminerà la diretta televisiva. Dopo di loro, toccherà ai concorrenti del Wrc2.



Alle 20.50, si spegneranno i motori, ma per Ittiri sarà solo l’inizio di una grande serata, uno spettacolo ed una festa anche fuori dal tracciato di gara. Gli amministratori locali ed il Rally Arena group hanno costruito intorno all’appuntamento mondiale una grande kermesse dedicata al meglio che il territorio è in grado di offrire in termini di ospitalità, ma anche all’eccellenza agroalimentare e dell’artigianato locale. L’area Expo dedicata ai sapori, ai colori, ai suoni ed alla bellezza di Ittiri, del Coros e di tutto il territorio questa volta sarà realizzata a ridosso della pista. Non solo per Alghero, ma per tutto il territorio e per l’intera Isola il mondiale di rally rappresenta una preziosa opportunità di promozione ed una fondamentale occasione economica: il caso di Ittiri è emblematico, dato che la popolarità che questa prova inaugurale è riuscita a ritagliarsi lascia prevedere che sulle tribune possano trovare posto ancora più appassionati degli scorsi anni. Commenti ALGHERO - Un circuito sempre più tecnico e spettacolare, una capacità di accoglienza sempre più adeguata, una festa sempre più attesa e sentita. Rally Italia Sardegna partirà giovedì 13 giugno dall'Ittiri Arena show e tutto il paese è già in fermento per lo straordinario spettacolo nel tracciato immaginato dal campione del mondo Tiziano Siviero lungo la pista di autocross, trasformata per l’occasione in una struttura in grado di accogliere 15mila spettatori per un evento fuori dal comune.«Le auto voleranno più in lunghezza che in altezza, i piloti saranno più impegnati dal punto di vista tecnico», annunciano gli organizzatori di Rally Italia Sardegna, la tappa italiana del World rally champinship, che l'Automobile club d’Italia realizza con Aci sport, il supporto logistico ed operativo di Aci Sassari, il finanziamento della Regione autonoma della Sardegna, il contributo del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero ed il sostegno di molti altri partner pubblici e privati, ad iniziare da quelli che da sempre hanno creduto ed investito sulla superspeciale che inizierà alle 17. Partiranno per primi gli Junior che partecipano al Campionato del mondo, poi i piloti del Campionato italiano. Alle 19.08, in diretta in tutto il mondo (per l’Italia la gara sarà trasmessa da Rai Sport), via alla sfida tra i campioni del Wrc, con i leader della classifica che molleranno il freno poco prima delle 19.54, ora in cui terminerà la diretta televisiva. Dopo di loro, toccherà ai concorrenti del Wrc2.Alle 20.50, si spegneranno i motori, ma per Ittiri sarà solo l’inizio di una grande serata, uno spettacolo ed una festa anche fuori dal tracciato di gara. Gli amministratori locali ed il Rally Arena group hanno costruito intorno all’appuntamento mondiale una grande kermesse dedicata al meglio che il territorio è in grado di offrire in termini di ospitalità, ma anche all’eccellenza agroalimentare e dell’artigianato locale. L’area Expo dedicata ai sapori, ai colori, ai suoni ed alla bellezza di Ittiri, del Coros e di tutto il territorio questa volta sarà realizzata a ridosso della pista. Non solo per Alghero, ma per tutto il territorio e per l’intera Isola il mondiale di rally rappresenta una preziosa opportunità di promozione ed una fondamentale occasione economica: il caso di Ittiri è emblematico, dato che la popolarità che questa prova inaugurale è riuscita a ritagliarsi lascia prevedere che sulle tribune possano trovare posto ancora più appassionati degli scorsi anni.