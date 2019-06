Condividi | Red 13:27 Tutto pronto per il Rally Italia Sardegna. Domani mattina, è in programma la presenbtazione ufficiale dell´edizione 2019. Alle 10.30, nella Biblioteca comunale di Santa Chiara, ad Alghero, parleranno gli organizzatori ed i rappresentanti delle Istituzioni Ris 2019: martedì la presentazione



ALGHERO – Il Rally Italia Sardegna 2019 è ai nastri di partenza. La gara, le tappe, i tracciati, le squadre, i protagonisti, le scuderie, gli eventi collaterali e le ragioni di un evento su cui l’Isola investe moltissimo.



Martedì 11 giugno (alle 10.30), nella Biblioteca comunale di Santa Chiara, all’interno del complesso che ospita il Dipartimento di Architettura, ad Alghero, è in programma la conferenza stampa di presentazione di tutti gli appuntamenti agonistici e non. Ad illustrare i dettagli della manifestazione sarà Antonio Turitto (coordinatore generale per l’organizzazione dell’Automobile club d’Italia con Aci Sport) e Tiziano Siviero (ideatore del percorso e responsabile della sicurezza).



Interverranno il presidente di Aci Sassari Giulio Pes di San Vittorio, il sindaco di Alghero Mario Bruno, il presidente del consiglio regionale Michele Pais e l’assessore comunale del Turismo Gabriella Esposito. Prevista la partecipazione di numerose autorità civili e militari della Sardegna.



