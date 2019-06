video Condividi | S.O. 18:25 Alcuni genitori rivolgono un ringraziamento pubblico al corpo docente del Liceo Artistico e all´Amministrazione comunale di Alghero per aver scommesso sull´ingegno dei ragazzi. Le loro parole colpiscono nel segno Ingegno, l´elogio all´Artistico

«Grazie per l´impegno e il sorriso»



ALGHERO - Alunni, genitori e professori. In un periodo storico caratterizzato da sempre più distanza tra generazioni diverse, il ringraziamento pubblico che alcuni genitori dei ragazzi del Liceo Artistico di Alghero hanno indirizzato al corpo docente non può non far notizia.



«Grazie per l'impegno, l'ingegno e la passione con cui formate i nostri figli». Un vero e proprio elogio ad una scuola che, negli ultimi anni, ha riconquistato un ruolo di primissimo piano in città.



Le loro parole in occasione dell'inaugurazione dell'ultima installazione che abbellisce la Torre di San Giovanni. Si tratta dei "Coralli di Luce" simbolo dell'artigianato artistico, un omaggio alla ricandidatura di Alghero al network delle città creative dell'Unesco [ Commenti ALGHERO - Alunni, genitori e professori. In un periodo storico caratterizzato da sempre più distanza tra generazioni diverse, il ringraziamento pubblico che alcuni genitori dei ragazzi del Liceo Artistico di Alghero hanno indirizzato al corpo docente non può non far notizia.«Grazie per l'impegno, l'ingegno e la passione con cui formate i nostri figli». Un vero e proprio elogio ad una scuola che, negli ultimi anni, ha riconquistato un ruolo di primissimo piano in città.Le loro parole in occasione dell'inaugurazione dell'ultima installazione che abbellisce la Torre di San Giovanni. Si tratta dei "Coralli di Luce" simbolo dell'artigianato artistico, un omaggio alla ricandidatura di Alghero al network delle città creative dell'Unesco [ GUARDA ]. • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV