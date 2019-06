Condividi | Red 9:06 Paola Pala ha vinto la categoria Sf35, ottenendo anche il terzo posto assoluto. Vittoria per Vanna Paccagnini tra le Sf65. Quarto posto finale per Monica Dessì (Sf45). Quarto posto anche per Daniela Zedda nella Sf50. In campo maschile, seconda posizione per Angelo Tiloca nella gara degli Sm40, con quarto posto finale assoluto. Palmiro Concas ha sbaragliato la concorrenza vincendo tra gli Sm70 Alghero Marathon protagonista alla Corri Ittiri



ALGHERO – Sabato sera, una numerosa rappresentanza dell’Alghero Marathon ha preso parte alla sesta edizione della Corri Ittiri, quinto appuntamento del calendario del circuito regionale “Master on the Road 2019” organizzato dalla locale Atletica Ittiri Cannedu. Partenza all’imbrunire su un percorso cittadino, con partenza da Via Vittorio Emanuele, in prossimità del municipio, per buona parte in asfalto e con alcuni tratti in lastroni a completare il chilometro di gara con leggere varianti altimetriche. Poco più di mille metri per giro, da ripetere sei volte per un totale di 7,45chilometri.



Sono stati poco più di venti i portacolori algheresi al via. Molto apprezzabili i risultati in campo femminile, in cui Paola Pala ha vinto la categoria Sf35, ottenendo anche il terzo posto assoluto. Vittoria per Vanna Paccagnini tra le Sf65. Quarto posto finale per Monica Dessì e settimo per Antonella Sanna Diana (Sf45) . Quarto posto anche per Daniela Zedda nella Sf50. Risultati più che soddisfacenti, che permettono così alla società algherese di incrementare il vantaggio nella classifica femminile sul secondo posto, momentaneamente ad appannaggio dell’Amatori Nuoro.



In campo maschile, seconda posizione per Angelo Tiloca nella gara degli Sm40, con quarto posto finale assoluto. Nella stessa categoria. hanno preso parte alla gara anche Giuseppe Panai (settimo), Marco Antonio Poddine (decimo) e Maximiliano Rattu (20esimo). Nutrita la pattuglia algherese nella Sm45, composta da Giuseppe Baffo, Giacomo Carboni, Antonio Patta e Raffaele Piras, tutti classificati tra i primi venti. Sesta posizione finale per Giovanni Cherchi tra gli Sm50. Nella stessa categoria. in gara Giuseppe Picchedda (21esimo). A completare i risultati maschili, il quarto posto di Guido Rimini ed il 12esimo di Renato Cattogno per la Sm55. Palmiro Concas ha sbaragliato la concorrenza vincendo tra gli Sm70, mentre Rocco Iervolino ha chiuso al nono posto nella Sm60.