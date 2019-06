Condividi | Red 8:17 Ieri pomeriggio, l’assessore regionale degli Enti locali Quirico Sanna ha incontrato una delegazione dei club storici dei Lions della Sardegna (Cagliari host, Sassari host, Tempio Pausania e La Maddalena-Caprera) a Villa Devoto, a Cagliari «Spopolamento, battaglia da affrontare»



CAGLIARI - «Lo spopolamento è una battaglia che l'Amministrazione regionale deve assolutamente affrontare, anche programmando investimenti importanti nel centro della Sardegna». Lo ha detto l’assessore regionale degli Enti locali Quirico Sanna, durante l’incontro con una delegazione dei club storici dei Lions della Sardegna (Cagliari host, Sassari host, Tempio Pausania e La Maddalena-Caprera), svoltosi ieri pomeriggio (lunedì), a Villa Devoto, a Cagliari.



La delegazione ha consegnato a Sanna la pubblicazione “La Sardegna tra insularità e spopolamento”, uno studio curato dai club, che «intende sensibilizzare le Istituzioni su alcuni temi strategici per il futuro dell’Isola», ha sottolineato Franco Piga, presidente di Cagliari host. “I paesi in continuo spopolamento rappresentano una sconfitta per la Sardegna”, ha aggiunto l’assessore.



«Si tratta di un processo in atto da decenni, che deve essere necessariamente bloccato. La parola chiave per questa Giunta, declinata in ogni occasione dal presidente Solinas, è “identità”, perciò partiremo proprio da questo valore per promuovere e valorizzare le nostre tipicità in tutto il Mondo, anche come importante contributo a queste comunità in difficoltà. Nessuno deve restare indietro», ha concluso Quirico Sanna.



