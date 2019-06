La Lega si presenta a Sassari

18:36 «Necessario recuperare il traffico aereo» Lo sostiene il candidato a Sindaco del centro-destra sardista, autonomista e civica Mario Conoci. «Non ci sono dubbi che il territorio, negli ultimi anni, non è riuscito a cogliere a pieno le opportunità offerte dal low cost in termini di crescita dei servizi offerti»

8/6/2019 Giorgia Meloni ad Alghero, Sassari e Cagliari La leader di Fratelli d´Italia sarà in Sardegna venerdì 14 giugno, per sostenere le liste di Fdi e la Coalizione di Centrodestra civica ed autonomia con i candidati sindaco Mario Conoci, Mariolino Andria e Paolo Truzzu

video 10:01 MayorAlghero per Monica Chessa Monica Chessa si racconta su MayorAlghero, il ciclo di interviste a chi, con passione e impegno, prova a dare consigli e istruzioni per l´uso, rivolte alle persone che intenderanno candidarsi per occupare le cariche vacanti di via Columbano. Le immagini Quotidiano di Alghero.

22:29 Zingaretti a Cagliari, Sassari e Alghero Il segretario nazionale del Partito democratico sarà presente in Sardegna, mercoledì pomeriggio, nell’ambito delle iniziative a sostegno dei candidati del Centrosinistra alle prossime Elezioni Amministrative

video 21:27 Graziano Porcu rilancia Alghero a 5 stelle Il consigliere comunale pentastellato, dopo cinque anni nell´aula di Via Columbano, si ripropone al giudizio degli elettori per proseguire l´impegno preso, sostenendo Roberto Ferrara sindaco. Eccolo davanti ai microfoni del Quotidiano di Alghero: parla dell'impegno portato avanti fino ad oggi in città e degli obbiettivi per il futuro.

9/6/2019 «Subito lo sportello della musica» All’indomani della riapertura dello Sportello del rumore ad Alghero, Valdo Di Nolfo, già consigliere comunale e candidato nella lista Sinistra in Comune, risponde alzando la voce

11:47 «Sport, idee chiare e piedi per terra» Così Giancarlo Salteri: sull’argomento ci vogliano idee chiare e piedi ben saldi a terra, concentrandosi su ciò che è veramente necessario per favorire, incrementare e valorizzare lo sport in questa città, che può portare importanti benefici anche sul turismo fuori stagione

video 8/6/2019 Ferdinando Manconi per MayorAlghero Il portavoce di Forza Italia si racconta su MayorAlghero, il ciclo di interviste a chi, con passione e impegno, prova a dare consigli e istruzioni per l´uso, rivolte alle persone che intenderanno candidarsi per occupare le cariche vacanti di via Columbano. Le immagini Quotidiano di Alghero.

9/6/2019 «Musica e intrattenimento pilastri del turismo» All’incontro con il candidato consigliere per Noi con Alghero sono intervenuti alcuni rappresentanti del mondo musicale e titolari di attività, mentre a coordinare l’incontro è stato il giornalista e operatore culturale Stefano Idili, che sul tema specifico ha avanzato la proposta, recepita da Piras, di creare una commissione locale che si occupi della tematica