Bombarde e Lazzaretto, inversione di marcia

ALGHERO – Da mercoledì 12 giugno a domenica 15 settembre, in alcuni tratti delle strade vicinali Le Bombarde, Lazzaretto e Lo Camì del Lazzaretto verrà istituito il senso unico di marcia come da ordinanza dirigenziale n.249 del 7 giugno 2019. Il tratto di Strada vicinale Lo Camì del Lazzaretto (ricompreso tra l'ingresso/uscita della spiaggia di Lazzaretto e l'intersezione con la strada vicinale del Lazzaretto) sarà percorribile in ambedue i sensi di marcia.



Istituiti il senso unico di circolazione lungo la Strada vicinale Le Bombarde (dalla Strada statale 127bis alla Strada vicinale del Lazzaretto; la Strada vicinale del Lazzaretto (dall'uscita della spiaggia delle Bombarde alla Strada vicinale Lo Camì del Lazzaretto); la Strada vicinale Lo Camì del Lazzaretto (dalla Strada vicinale del Lazzaretto alla Ss127bis); la Strada vicinale Lo Camì del Lazzaretto (dall'ingresso/uscita della spiaggia del Lazzaretto alla Strada vicinale Maristella. In quest'ultima strada, sarà percorribile in ambedue i sensi di marcia il tratto tra l’ingresso/uscita della spiaggia del Lazzaretto e l’intersezione con la Strada vicinale del Lazzaretto.



Istituito anche il divieto di sosta permanente integrato con la zona rimozione in ambo i lati delle carreggiate; il limite massimo di velocità di 30chilometri orari. Ed infine, l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza nella Strada Vicinale del Lazzaretto all'intersezione con la Strada vicinale Lo Camì del Lazzaretto.