Dopo Alghero, anche la città di Sassari avvia l´iter per la concessione trentennale della farmacia comunale nella zona di Ottava, Villa Gorizia e San Giovanni Farmacia comunale, bando a Sassari



SASSARI - Pubblicato il bando per la concessione trentennale della farmacia comunale nella zona di Ottava, Villa Gorizia e San Giovanni. Le domande possono essere inviate entro il 23 luglio alle 12. La gara si svolgerà con modalità telematica.



Eventuali chiarimenti e ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi a elementi amministrativi e tecnici, possono essere richiesti, solo tramite messaggistica da parte della società abilitata al sistema di Sardegnacat, entro le 12 del 13 luglio. Tutti i documenti dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il portale Sardegnacat, dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale.



L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema. La seduta del seggio di gara per l'ammissione delle offerte e la verifica della documentazione inserita nella busta di qualifica si terrà il 25 luglio alle 10 presso il Settore Politiche della Casa e Contratti.