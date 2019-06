Condividi | M.P. 17:17 Nella giornata di giovedì 13 giugno gli uffici dei Servizi sociali e delle Istituzioni scolastiche saranno chiusi al pubblico, in quanto il personale sarà impegnato nelle attività di formazione Porto Torres: Servizi sociali, chiusure il 13 e 14



PORTO TORRES - Nella giornata di giovedì 13 giugno gli uffici dei Servizi sociali e delle Istituzioni scolastiche saranno chiusi al pubblico, in quanto il personale sarà impegnato nelle attività di formazione. La chiusura degli uffici è prevista anche per venerdì 14 giugno per disinfestazione dei locali.