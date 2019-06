video Condividi | M.V. 10:00 Il litorale adiacente al molo come non si era mai visto. Applausi e ringraziamenti per un intervento che riqualifica in maniera sostanziale un tratto di arenile da sempre sacrificato. Algheresi entusiasti. Ecco le immagini della sabbia: bianchissima e finissima San Giovanni, rinasce la spiaggia: immagini



ALGHERO - Dove per oltre un decennio amministrazione e balneari continuavano ad accumulare le cosiddette alghe, nonostante il sito - adiacente al porto, sul lungomare con la nuova passeggiata al suo fianco - si prestasse ad accogliere svariate iniziative, oggi ritorna la spiaggia. Si tratta di un progetto sperimentale sui primi 5mila Mc. di posidonia, ma l'ottimo riscontro lascia pensare che sarà presto replicato su altri tratti di litorale, ad iniziare proprio dall'area oltre il "canalone".



L'intervento di riqualificazione dell'ex sito di accumulo della posidonia, com'era prevedibile, fa discutere un'intera città. Ma i commenti arrivano ben oltre i confini comunali. Gli occhi di molte realtà turistiche isolane, infatti, sono tutti su San Giovanni, dove è in corso lo spargimento dei camion di sabbia recuperata dalle operazioni di vagliatura e lavaggio [



Si tratta di algheresi entusiasti, qualcuno perplesso e curioso, ma poche, pochissime lamentele. Come dire: la bonifica dell'ingombrante montagna scura, spesso maleodorante e malsana mette tutti d'accordo, anche in periodo elettorale. In molti, infatti, non pensavano che il Comune riuscisse a risolvere uno degli atavici problemi del territorio. Così le immagini di questi giorni fanno il giro del web, entrano nelle case e in molti si armano di pazienza e vanno a vedere con i loro occhi la trasformazione in corso a San Giovanni. Su tutti i commenti entusiasti di chi su quel tratta di lungomare ci vive e si era abituato ai cumuli di alghe putrescenti. «Un vero miracolo che diventa realtà».