Una borraccia in alluminio di colore blu che, dal prossimo anno scolastico, sostituirà la bottiglietta di plastica negli zaini degli alunni delle elementari di Stintino Stintino: borraccia Plastifree per gli studenti



STINTINO - Una borraccia in alluminio di colore blu che, dal prossimo anno scolastico, sostituirà la bottiglietta di plastica negli zaini degli alunni delle elementari di Stintino. Le ha consegnate nei giorni scorsi, in chiusura di anno scolastico, l'assessora alla Pubblica istruzione Antonella Mariani. Un'occasione per augurare ai bambini e alle loro insegnanti buone vacanze quindi per mantenere sempre viva l'attenzione sulla cura del mare e dell'ambiente.



«Si chiude per quest'anno con le scuole la campagna #Plasticfree – ha detto la rappresentante della giunta Diana – ma prosegue il nostro impegno per il rispetto dell'ambiente e la lotta alla plastica monouso. E la consegna di queste borracce vuole essere un modo per mantenere viva l'attenzione, perchè #Plasticfree non deve essere soltanto una giornata ma anche uno stile di vita, per un approccio più ecologico al mare».