Appuntamenti con il gusto da Cyrano

ALGHERO - Sabato 15 giugno, nuovo appuntamento con le serate dedicate al gusto alla Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero. Il protagonista della serata sarà il Mediterraneo. I presenti andranno a scoprire i profumi ed i sapori del “grande mare”, come lo ha definito lo storico David Abulafia attraverso tre vini di tre diverse regioni:il Passivento bianco (Sicilia), il Sussumaniello (Puglia) ed il Coronas Tempranillo (Sardegna).



Il Passivento bianco delle Cantine siciliane “Barone Montalto” è un Igt ottenuto da uve a bacca bianca autoctone abbinate a vitigni internazionali. Un vino ottenuto con parziale appassimento delle uve che comincia in vigna e si completa in fruttaia, dove il sapiente controllo della ventilazione aiuta le uve a raggiungere il livello ideale di disidratazione prima della pressatura. Il secondo vino arriva dalla Puglia, il Sussumaniello, ottenuto da un’antica e rara uva della penisola salentina. Un uva che da vita ad un vino radioso come la sua terra, dal colore intenso di inchiostro con riflessi viola. Profumo di mora e cioccolato fondente, poi i mirtilli, le viole, la macchia mediterranea. Sapore di un vino di grande corpo dai tannini eleganti.



Il terzo vino, con un viaggio verso le origini di Alghero, è il Coronas Tempranillo della cantina Torres, una delle Bodegas storiche della Catalogna fondata nel 1870 da una famiglia che è arrivata alla quinta generazione di produttori. Un vino con una forte personalità, che si presenta con un colore rosso rubino scuro ed un bouquet floreale e balsamico. Come consuetudine, i vini saranno abbinati ad assaggi e finger food ispirati alle loro origini e carattere. I posti sono limitati e la prenotazione è indispensabile. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare al numero 079/9738303 o inviare una e-mail all'indirizzo web cyrano.libri@gmail.com.