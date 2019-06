Condividi | Red 9:12 Dopo i titoli sardi vinti nel 2018 con l’Under 12 maschile e l’Under 16 femminile, nuovo trionfo nel 2019 per il Tc Alghero, che con i ragazzi vince il titolo sardo dopo aver battuto nella finale di Maria Pia il quotato Tc Milano 26 Sassari per 2-1 Tc Alghero campione regionale Under14



ALGHERO - Dopo i titoli sardi vinti nel 2018 con l’Under 12 maschile e l’Under 16 femminile, nuovo trionfo nel 2019 per il Tc Alghero, che con i ragazzi dell’Under 14 vince il titolo sardo dopo aver battuto nella finale di Maria Pia il quotato Tc Milano 26 Sassari per 2-1. La formazione algherese, composta da Lorenzo Carboni, Nicolò Serra, Gianmarco Cutuli e Giorgio Alias, ha visto la vittoria nel primo singolare di Carboni (6-3 6-0 su Concu), nel secondo singolare sconfitta per Serra (6-3 7-5 contro Sini) e nel doppio decisivo vittoria per 7-6 6-4 della coppia Carboni/Serra su Meloni/Concu.



Il prossimo appuntamento è con la Fase nazionale di categoria, probabilmente a luglio. Sconfitta, invece, nella semifinale regionale, l'under 16 femminile, 2-1 contro il Tc Decimomannu. Dopo la vittoria di Marta Cau per 6-3 6-4 contro Erbì, Arianna Alias si ritira per infortunio ad inizio terzo set contro la Manca. Nel doppio, nuova sconfitta, sempre per ritiro, della coppia Alias/Cau contro Erbì/Manca.



Infine, sconfitta indolore per 4-0 dei ragazzi della D3, sui campi del Tc Bono (chiudendo così a metà classifica nel girone), e vittoria con secondo posto nel girone unico per l’Over 50 maschile, che vince 2-1 a Samassi, grazie alle vittorie nel singolo di Nardo Carboni (su Cabiddu) e nel doppio per la coppia Omero Andreetto/Michele Piras (su Concas/Vacca). Sconfitta, invece, per Antonio Sechi (contro Cocco). Sabato 15 giugno, incontro casalingo alle 16 contro il Tc Su Planu, Domenica 16, alle 10, sempre a Maria Pia, quarti di finale per le ragazze della D2 contro il Tc Dolia.



