Su MayorAlghero la coppia Sardista

video 10:34 Giovanna Caria su MayorAlghero Per tanti anni Giudice di Pace del territorio, Giovanna Caria si racconta su MayorAlghero, il ciclo di interviste a chi, con passione e impegno, prova a dare consigli e istruzioni per l´uso, rivolte alle persone che intenderanno candidarsi per occupare le cariche vacanti di via Columbano. Con un occhio alle nuove generazioni e ai giovani, Giovanna Caria prova a immaginare la città del domani. Le immagini sul Quotidiano di Alghero.