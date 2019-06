Condividi | Red 19:19 Rinnovare il “Servizio di Bike sharing del Comune di Alghero” attualmente operativo, inserendo nella gestione del servizio una serie di innovazioni in grado di assicurare una maggiore sostenibilità e redditività del servizio svolto: questo l´obiettivo del nuovo bando Il Bike sharing si rinnova: bando per migliorare il servizio



ALGHERO - Rinnovare il “Servizio di Bike sharing del Comune di Alghero” attualmente operativo, inserendo nella gestione del servizio una serie di innovazioni in grado di assicurare una maggiore sostenibilità e redditività del servizio svolto. L’ufficio gare e Contratti ha pubblicato il bando ( reperibile sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero alla sezione Centrale unica di committenza–avvisi pubblici in corso) per integrare il servizio, con il rinnovo del parco mezzi tra cui alcuni mezzi a pedalata assistita e con l’attività di Bike sharing a flusso libero.



L’Amministrazione comunale punta ad un sistema di Bike sharing di ultima generazione, funzionante anche in assenza di stazioni fisse, da realizzarsi attraverso la concessione della progettazione, produzione, installazione, messa in servizio, manutenzione e gestione del sistema, affiancando la gestione con una capillare campagna promozionale. Il progetto, con il miglioramento della rete ciclabile urbana, mira ad incentivare gli spostamenti in bicicletta che, con gli spostamenti a piedi, dovranno diventare la modalità di trasporto prevalente per la consistente quota di movimenti a breve raggio che si registrano nell’area urbana ed extraurbana di Alghero, contribuendo a migliorarne la qualità e la vivibilità.



La domanda di candidatura, con i documenti di partecipazione alla manifestazione di interesse, debitamente sottoscritte digitalmente, dovranno pervenire, a pena di esclusione, agli uffici della Centrale unica di committenza dei Comuni di Alghero e Stintino, Via Columbano 44-07041 Alghero, esclusivamente via Pec, all'indirizzo mail commitenza@pec.comune.alghero.ss.it, entro e non oltre le 12 di giovedì 18 luglio. Commenti