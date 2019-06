Condividi | Red 17:21 «Durante questa tornata elettorale, sono emerse problematiche e disagi di non poco conto, che riguardano la raccolta dei rifiuti urbani», sottolineano Daniela Melas ed Antonello Peru, candidati consiglieri comunali nella lista di Forza Italia Alghero «Lavoreremo per un´Alghero più pulita»



ALGHERO - «Impegnarsi per la città è anche girare per le strade di Alghero, guardare con occhi critici e ascoltare quelle che sono le esigenze, le preoccupazioni e le difficoltà dei nostri concittadini». Così Daniela Melas ed Antonello Peru, candidati consiglieri comunali nella lista di Forza Italia Alghero, che sostiene la candidatura a sindaco di Mario Conoci per la Coalizione di Centrodestra. «Durante questa tornata elettorale – proseguono - sono emerse problematiche e disagi di non poco conto, che riguardano la raccolta dei rifiuti urbani».



«Nel centro storico, il tema è particolarmente sentito, cittadini e commercianti lamentano ritardi della raccolta, scarsa pulizia delle strade e dei cassonetti, transito dei mezzi di raccolta in orari inadeguati ed insufficienti a garantire la pulizia, il decoro e l'igiene del centro. La proposta e l'impegno di Forza Italia – spiegano i due candidati azzurri - prevede una programmazione della raccolta differenziata del centro storico più intensa e continua, in particolare per il ritiro dei rifiuti organici, vista la forte concentrazione di punti di ristorazione e bar».



«Eliminare il porta a porta, inadeguato per le vie strette ed i vicoli del centro e creare punti di raccolta multipla comuni ad apertura automatica mediante lettura del codice a barre come in tutti i centri storici del resto d’Europa. Non è meno importante rivedere gli orari di transito dei mezzi di trasporto dei rifiuti e la loro frequenza. L’obiettivo è aiutare i nostri concittadini e i commercianti che spesso devono ricorrere al “fai da te” rischiando anche di essere multati. Ridare, valore, decoro e splendore ad Alghero», concludono i due giovani candidati di Forza Italia..



Nella foto: Daniela Melas