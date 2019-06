video Condividi | Red 18:06 Oggi pomeriggio, il segretario nazionale del Partito democratico ha incontrato il candidato sindaco della Coalizione di Centrosinistra Mario Bruno nella sede elettorale della Pietraia Zingaretti ad Alghero: «difendere la città da chi ha distrutto l’Italia»



ALGHERO - Oggi pomeriggio (mercoledì), il segretario nazionale del Partito democratico Nicola Zingaretti ha incontrato il candidato sindaco della Coalizione di Centrosinistra di Alghero Mario Bruno nella sede elettorale della Pietraia. Nelle sue dichiarazioni, il segretario Dem ha puntato sull'appartenenza, sugli ideali e sulla passione politica.



«Le Elezioni si vincono in strada», ha ricordato Zingaretti, che ha proseguito: «bisogna combattere per difendere la qualità della vita da chi prova a rimettere in discussione anche alcuni punti fermi, ricordando che è reato il Fascismo, non l’antifascismo». Guardando a domenica, il segretario del Pd è stato chiaro: «Bisogna eleggere Mario Bruno per difendere la città da chi sta distruggendo l’Italia».



