Condividi | Red 13:18 Nei giorni scorsi, l´organo indipendente di valutazione ha dato il via libera all´erogazione dell´emolumento dopo la valutazione degli obiettivi delle strutture per l´anno 2017. Verrà liquidata nella busta paga di giugno Aou Sassari: ecco la performance organizzativa 2017



SASSARI - Per i dipendenti Aou di Sassari è in arrivo il pagamento della performance organizzativa 2017. Nei giorni scorsi, l'organo indipendente di valutazione ha dato il via libera all'erogazione dell'emolumento dopo la valutazione degli obiettivi delle strutture per l'anno 2017.



La Direzione generale ha dato, così, disposizione che nella busta paga di giugno vengano liquidate le spettanze relative alla performance organizzativa, secondo i criteri concordati in sede negoziale con i sindacati. Nella busta paga di maggio, intanto, i dipendenti Aou hanno già ricevuto la performance individuale.



Si trattava di una prima tranche del premio spettante ai dipendenti del Comparto. La seconda, quella relativa alla performance organizzativa, arriverà appunto a fine giugno. Commenti SASSARI - Per i dipendenti Aou di Sassari è in arrivo il pagamento della performance organizzativa 2017. Nei giorni scorsi, l'organo indipendente di valutazione ha dato il via libera all'erogazione dell'emolumento dopo la valutazione degli obiettivi delle strutture per l'anno 2017.La Direzione generale ha dato, così, disposizione che nella busta paga di giugno vengano liquidate le spettanze relative alla performance organizzativa, secondo i criteri concordati in sede negoziale con i sindacati. Nella busta paga di maggio, intanto, i dipendenti Aou hanno già ricevuto la performance individuale.Si trattava di una prima tranche del premio spettante ai dipendenti del Comparto. La seconda, quella relativa alla performance organizzativa, arriverà appunto a fine giugno.