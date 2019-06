Condividi | Red 10:23 Venerdì sera, Poste Italiane, su richiesta dell’Aci sport, attiverà ad Alghero un servizio postale temporaneo con l’emissione di un annullo speciale filatelico dedicato al Rally Italia Sardegna 2019 Ris 2019: annullo speciale filatelico



ALGHERO – Venerdì 14 giugno, Poste Italiane, su richiesta dell’Aci sport, attiverà ad Alghero un servizio postale temporaneo con l’emissione di un annullo speciale filatelico dedicato al Rally Italia Sardegna 2019. Lo sportello postale sarà attivato in apposito spazio allestito nel Lungomare Ramblas e sarà operativo dalle 17.30 alle 21.



Con lo speciale timbro, saranno bollate tutte le corrispondenze affrancate presentate allo sportello, dove saranno disponibili, oltre ai francobolli per l’affrancatura, il materiale filatelico in tema con la manifestazione.



