Condividi | S.O. 9:40 La leader di Fratelli d’Italia sarà ad Alghero venerdì per sostenere la candidatura a sindaco del Sardista, la lista di Fratelli d’Italia e l’intera coalizione di Centrodestra Sardista Autonomista e Civica Giorgia Meloni per Mario Conoci



ALGHERO - Sfilata di big nazionali anche ad Alghero in previsione del voto per il rinnovo del consiglio comunale. Venerdì 14 giugno, alle ore 12.30, in piazza Pino Piras ad Alghero, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sarà ad Alghero per sostenere la candidatura a sindaco di Mario Conoci, la lista di Fratelli d’Italia e l’intera coalizione di centrodestra sardista autonomista e civica. «Giorgia Meloni incontrerà la stampa e i

cittadini per dare ancora più forza al progetto di rinascita di Alghero e di tutto il territorio che la coalizione di centrodestra, con la candidatura a sindaco di Mario Conoci, sta presentando in questa campagna elettorale agli algheresi». Commenti ALGHERO - Sfilata di big nazionali anche ad Alghero in previsione del voto per il rinnovo del consiglio comunale. Venerdì 14 giugno, alle ore 12.30, in piazza Pino Piras ad Alghero, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sarà ad Alghero per sostenere la candidatura a sindaco di Mario Conoci, la lista di Fratelli d’Italia e l’intera coalizione di centrodestra sardista autonomista e civica. «Giorgia Meloni incontrerà la stampa e icittadini per dare ancora più forza al progetto di rinascita di Alghero e di tutto il territorio che la coalizione di centrodestra, con la candidatura a sindaco di Mario Conoci, sta presentando in questa campagna elettorale agli algheresi».