Condividi | S.O. 11:32 Brutto episodio quello denunciato la notte tra mercoledì e giovedì nella città di Fondazione di Fertilia, nel comune di Alghero. Caccia a due balordi che avrebbero malmenato un 27enne di nazionalità senegalese Senegalese pestato a Fertilia: pista razzista



ALGHERO - Mancano ancora le dovute conferme delle forze dell'ordine, ma tutto lascerebbe pensare ad un'aggressione ingiustificata. Tanto che gli inquirenti seguono la pista razzista. Brutto episodio quello denunciato la notte tra mercoledì e giovedì nella città di Fondazione di Fertilia, nel comune di Alghero.



Un giovane di 27 anni di nazionalità senegalese, preso a calci e pugni da due persone che lo hanno fermato in strada. Il giovane stava raggiungendo in bicicletta un amico, quando si sarebbe ritrovato la strada sbarrata da un'auto. A questo punto sarebbe bastata una normale lamentela per far scattare la furia, placata soltanto all'arrivo di alcuni avventori di un vicino bar.



A quel punto la fuga. Sul posto però sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Alghero. Il migrante è stato accompagnato in ospedale per le medicazioni del caso. I militari hanno invece immediatamente avviato le indagini per tentare di ricostruire con esattezza l'accaduto. Numerosi i testimoni che avrebbero assistito all'aggressione. Commenti ALGHERO - Mancano ancora le dovute conferme delle forze dell'ordine, ma tutto lascerebbe pensare ad un'aggressione ingiustificata. Tanto che gli inquirenti seguono la pista razzista. Brutto episodio quello denunciato la notte tra mercoledì e giovedì nella città di Fondazione di Fertilia, nel comune di Alghero.Un giovane di 27 anni di nazionalità senegalese, preso a calci e pugni da due persone che lo hanno fermato in strada. Il giovane stava raggiungendo in bicicletta un amico, quando si sarebbe ritrovato la strada sbarrata da un'auto. A questo punto sarebbe bastata una normale lamentela per far scattare la furia, placata soltanto all'arrivo di alcuni avventori di un vicino bar.A quel punto la fuga. Sul posto però sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Alghero. Il migrante è stato accompagnato in ospedale per le medicazioni del caso. I militari hanno invece immediatamente avviato le indagini per tentare di ricostruire con esattezza l'accaduto. Numerosi i testimoni che avrebbero assistito all'aggressione.