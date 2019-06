Condividi | Red 15:13 «Mi recherò nel primo pomeriggio ad incontrare il giovane e la comunità del Vel Marì per esprimere solidarietà e vicinanza da parte di tutti gli algheresi», ha dichiarato il sindaco di Alghero, in riferimento all´aggressione denunciata a Fertilia Senegalese picchiato: la solidarietà di Bruno



Inizia così l'intervento del sindaco di Alghero Mario Bruno, in riferimento all'aggressione denunciata a Fertilia Commenti ALGHERO - «L’aggressione di stampo razzista avvenuta ad Alghero nei confronti di un giovane ospite del centro di accoglienza Vel Marí è da condannare con fermezza e non interrompe minimamente il percorso di inclusione in atto nella comunità algherese, semmai rafforza la volontà di proseguire nel progetto virtuoso di integrazione e di solidarietà. Sono gesti e atti assolutamente estranei ai valori della nostra comunità».Inizia così l'intervento del sindaco di Alghero Mario Bruno, in riferimento all'aggressione denunciata a Fertilia [LEGGI] . «Siamo certi – prosegue il primo cittadino - che gli inquirenti giungeranno quanto prima ad individuare gli autori dell’atto. Mi recherò nel primo pomeriggio ad incontrare il giovane e la comunità del Vel Marì per esprimere solidarietà e vicinanza da parte di tutti gli algheresi».