«Manca l´infrastrutturazione idrica»

20:11 «Rendere Alghero attrattiva anche per gli algheresi» «Rendere la città di Alghero attrattiva non solo per i turisti, ma anche per gli stessi cittadini». Questo è uno degli impegni di Marco Spirito, candidato consigliere con i Riformatori sardi-Fortza Paris, a sostegno del candidato sindaco della Coalizione di Centrodestra Mario Conoci