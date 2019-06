Condividi | Red 20:18 Ieri mattina, a bordo di una nave sulla rotta Trapani–Tolone, un passeggero ha accusato un malore non gestibile direttamente da servizio medico di bordo, per cui il comando di bordo ha deciso per un ormeggio d’emergenza a Golfo Aranci, in modo da far sbarcare il passeggero infortunato Doppio malore a bordo: soccorsi a Golfo Aranci



GOLFO ARANCI – Ieri mattina (mercoledì), a bordo di una nave sulla rotta Trapani–Tolone, un passeggero ha accusato un malore non gestibile direttamente da servizio medico di bordo, per cui il comando di bordo ha deciso per un ormeggio d’emergenza a Golfo Aranci, in modo da far sbarcare il passeggero infortunato. Una pattuglia del locale Ufficio Circondariale marittimo ha presidiato le operazioni di ormeggio e dopo lo sbarco, avvenuto alle 4.22, il passeggero è stato accompagnato dal personale medico del 118 all’Ospedale civile di Olbia.



Ieri sera, invece, gli uomini dell'Ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci, al comando del tenente di Vascello Angelo Filosa, coordinati dal direttore marittimo di Olbia, capitano di Vascello Maurizio Trogu, sono stati allertati da una nave appena partita dal porto gallurese con destinazione Livorno per un passeggero colto da malore a bordo. Il comandante della nave ha dato l'ordine di invertire la rotta per fare rientro in porto, dove è stato richiesto l'intervento di un'ambulanza. Le operazioni, sotto il controllo di una pattuglia della Guardia costiera, si sono positivamente concluse alle 22:02 circa, con la nave che, dopo lo sbarco dell'infortunato, ha ripreso la navigazione per Livorno.