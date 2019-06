Condividi | A.S. 17:28 Venerdì 14 giugno, ultimo giorno prima del silenzio elettorale del sabto e del voto di domenica, dalle ore 18 il Primo cittadino Mario Bruno e la coalizione civica di Centrosinistra saranno in Piazza Sulis Festa con i Queen per Mario Bruno



ALGHERO - Tutto pronto ad Alghero per i comizi che chiudono la campagna elettorale per le comunali. Venerdì 14 giugno, ultimo giorno prima del silenzio elettorale del sabto e del voto di domenica, dalle ore 18 il Primo cittadino Mario Bruno e la coalizione civica di Centrosinistra saranno in Piazza Sulis. Tributo musicale ai Queen e tanta buona musica dal vivo per la conclusione della campagna elettorale nella città di Alghero.



Col Sindaco tutta la coalizione, i candidati nelle liste, i Sindaci di importanti città della Sardegna e Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro, presiedente Lega Autonomie e vicepresidente nazionale Anci. «Insieme, tutti insieme, per continuare ad amministrare Alghero, con l'impegno, la passione e l'onestà che hanno contraddistinto il mandato di Mario Bruno» lo slogan del comitato.



Ad allietare la serata ci saranno i Queen in Rock - A Magic Tribute, che ripropongono i live dei Queen con fedeltà quasi maniacale. In programma le hit più gettonate accompagnate dai caratteristici costumi di scena di Freddie Mercury & Co. e dalla mitica chitarra Red Special di Brian May. I "Queen in Rock" sono ufficialmente presenti tra le Tribute Band riconosciute da Brian May sull' omonimo sito web "brianmay.com" e dall' "Official International Queen Fan Club", supportati dalla "Brian May Guitars" e dal Fan Club Italiano "We Will Rock You".