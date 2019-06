video Condividi | S.O. 18:00 Toninelli commissaria la 4 Corsie



Nel febbraio scorso la sua visita con l´annuncio dello sblocco degli impedimenti e il via libera all´ultimo lotto della Sassari-Alghero ancora da completare, poi la decisione del Governo di commissariare le opere. Oggi Danilo Toninelli, in tour elettorale ad Alghero per sostenere il candidato Roberto Ferrara, conferma il suo impegno per il completamento della 4 Corsie e della Sassari-Olbia. Le sue parole