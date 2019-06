Condividi | Red 8:08 Ieri, si sono registrati due incendi ,che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale coordinati dal Corpo forestale. Le fiamme si sono sviluppate nelle campagne in località Nuraghe Colvos ed in località fattoria Giuseppe Pinna Incendi a Tula e Serramanna



CAGLIARI – Ieri (giovedì), si sono registrati due incendi ,che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale coordinati dal Corpo forestale. Le fiamme si sono sviluppate nelle campagne del territorio comunale di Tula, in località Nuraghe Colvos, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Limbara.



L’incendio ha bruciato circa 10ettari di pascolo nudo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Forestale della Stazione di Oschiri, coadiuvata dalla squadra di Forestas San leonardo di Oschiri e dai Vigili del fuoco di Ozieri. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.40.



Un secondo incendio è divampato nelle campagne del territorio comunale di Serramanna, in località fattoria Giuseppe Pinna, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Marganai. L’incendio ha bruciato circa 3,5ettari di terreno incolto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Forestale della Stazione di Sanluri, coadiuvata dalla squadra di Forestas di Monastir, dai Barracelli di Serramanna, dai Volontari di Assemini (L'Aquila) e di San Sperate (Nova Orsa). Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.50. Commenti CAGLIARI – Ieri (giovedì), si sono registrati due incendi ,che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale coordinati dal Corpo forestale. Le fiamme si sono sviluppate nelle campagne del territorio comunale di Tula, in località Nuraghe Colvos, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Limbara.L’incendio ha bruciato circa 10ettari di pascolo nudo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Forestale della Stazione di Oschiri, coadiuvata dalla squadra di Forestas San leonardo di Oschiri e dai Vigili del fuoco di Ozieri. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.40.Un secondo incendio è divampato nelle campagne del territorio comunale di Serramanna, in località fattoria Giuseppe Pinna, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Marganai. L’incendio ha bruciato circa 3,5ettari di terreno incolto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Forestale della Stazione di Sanluri, coadiuvata dalla squadra di Forestas di Monastir, dai Barracelli di Serramanna, dai Volontari di Assemini (L'Aquila) e di San Sperate (Nova Orsa). Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.50.