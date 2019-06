Condividi | Red 11:20 Per arrivare ad Alghero venerdì 14 luglio e ripartire domenica 16 o lunedì 17, l’unica possibilità è passare da Milano o da Parigi o da Londra. Alla faccia della continuità territoriale Scandalo Alitalia: ecco la continuità



ALGHERO - La sorpresa lascia interdetti. Non ci sono più biglietti per Alghero sui 4 voli Alitalia da Roma di oggi. È già da qualche giorno che il sito Alitalia non vende più biglietti né registra prenotazioni per il fine settimana. Anche per il ritorno. Rimane qualche posto da Cagliari. Idem per Olbia.



Se un cittadino algherese si trovasse nelle condizioni di dover raggiungere l’Italia per una qualsia emergenza, salute per dire, non avrebbe la possibilità di traversare il mare condannato dalla sua insularità. A meno che non abbia la possibilità di noleggiare un volo privato. C’è da chiedersi: come mai un vettore in crisi come l’Alitalia non profitta della situazione commerciale, mettendo sul mercato voli supplementari e quindi incrementando la sua redditività?



