Sentenza del Tar Sardegna che dichiara illegittima l´iniziale aggiudicazione alla Eco Olbia srl. Questa mattina nuova aggiudicazione. Il servizio di pulizia non si ferma: maggiori frequenze e più cestini sul litorale Pulizia spiagge: Eco Olbia bocciata

Alghero: nuova ditta, nessuno stop



ALGHERO - Nessuno stop alla pulizia dei litorali della città di Alghero. La sentenza del Tar Sardegna datata 12 giugno, che dichiara illegittima l'aggiudicazione alla Eco Olbia srl, non interrompe il servizio. Come facilmente intuibile da una veloce lettura della sentenza, infatti, la bocciatura non riguarda la qualità del Bando, del Capitolato o le modalità di svolgimento del servizio, ma soltanto una valutazione circa il ricorso al "soccorso istruttorio" in sede di gara.



Nulla cambia sul versante più strettamente legato alla pulizia dei litorali di libera fruizione. Tanto che nella mattinata odierna la Commissione di gara è stata prontamente riconvocata ed ha già concluso i propri lavori di valutazione delle offerte con l'individuazione del soggetto aggiudicatario in piena aderenza al Bando, al relativo Capitolato ed alla sentenza del Tar.



