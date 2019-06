Condividi | Red 16:07 Nel tardo pomeriggio di oggi, si inaugura il nuovo allestimento del Museo del Corallo, ideato in previsione della stagione turistica 2019. L’allestimento prevede l’inserimento di tre nuove collezioni istituzionali Museo del Corallo, nuovo allestimento



ALGHERO – Si inaugura dal pomeriggio odierno il nuovo allestimento del Museo del Corallo, ideato in previsione della stagione turistica 2019. L’allestimento prevede l’inserimento di tre nuove collezioni istituzionali.



La prima collezione è quella prestata in comodato d’uso dal Liceo Artistico, la seconda è relativa alla prestigiosa donazione Foddai (che rimarrà in maniera permanente), la terza conta pezzi di grande pregio concessi in prestito dai licenziatari del marchio Corallium rubrum. L’allestimento si presta ad essere integrato anche con l'aggiunta di nuovi reperti, magari concessi in prestito dei grandi artigiani presenti nel tessuto urbano e creativo della città di Alghero.



Nell'ottica della valorizzazione dei giovani talenti, «un particolare ringraziamento va anche ai ragazzi del Servizio civile della Fondazione Alghero, che hanno messo a disposizione le loro professionalità per contribuire a questo importante risultato».