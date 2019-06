Condividi | Red 8:18 Contrasto allo spaccio ed alla diffusione di sostanze stupefacenti: la Guardia di finanza del Comando provinciale di Cagliari ha segnalato dieci persone alla prefettura ed uno denunciato. Sequestrati 39,7grammi di hashish, 17,25grammi di marijuana e sei spinelli Spaccio nel Cagliaritano: Fiamme gialle al lavoro



CAGLIARI - Le quotidiane attività di controllo economico del territorio vedono impegnata la Guardia di finanza del Comando provinciale di Cagliari anche nel particolare indirizzo di contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, attività che, sistematicamente, viene effettuata con il prezioso ausilio delle unità cinofile. I servizi vengono incentrati verso i luoghi della “movida” (soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne) o nei luoghi di transito come porto, aeroporto, stazioni degli autobus e dei treni, ed anche vicino agli istituti scolastici, come attività di prevenzione a particolare tutela delle fasce più giovani.



Nel porto di Cagliari, nell’ambito di diversi controlli operati nei confronti dei passeggeri appena sbarcati dai traghetti di linea, sono state individuate quattro persone (di età compresa tra i 47 ed i 26 anni) trovati in possesso, complessivamente, di 2,5grammi di marijuana, 12,25grammi di hashish e sei spinelli. In Piazza Matteotti, nella stazione Arst, le Fiamme gialle hanno individuato un 47enne in possesso di 1,3grammi di marijuana. In Piazza Yenne, i finanzieri hanno rivenuto addosso ad un 31enne 2grammi di marijuana e 0,4grammi di hashish. In Piazza Sant’Eulalia, i Baschi verdi hanno sequestrato 10,4grammi di hashish e 2,6grammi di marijuana, nei confronti di un 45enne, un 38enne ed un 34enne. Nel quartiere Sant’Elia ed in Via del Fangario, sono stati sequestrati complessivamente 8,85grammi di marijuana nei confronti di un 29enne.



A Carbonia, un 31enne è stato sottoposto a controllo e trovato in possesso di 16,65grammi di hashish, quantitativo che ha condotto alla sua denuncia a piede libero alla locale Autorità giudiziaria. Tutte le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e gli assuntori segnalati all’Autorità prefettizia. Dall’inizio dell’anno, sono 134 le persone segnalate alla Prefettura (di cui ventiquattro minorenni), dodici le denunciate all’Autorità giudiziaria e quattordici le arrestate. Commenti CAGLIARI - Le quotidiane attività di controllo economico del territorio vedono impegnata la Guardia di finanza del Comando provinciale di Cagliari anche nel particolare indirizzo di contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, attività che, sistematicamente, viene effettuata con il prezioso ausilio delle unità cinofile. I servizi vengono incentrati verso i luoghi della “movida” (soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne) o nei luoghi di transito come porto, aeroporto, stazioni degli autobus e dei treni, ed anche vicino agli istituti scolastici, come attività di prevenzione a particolare tutela delle fasce più giovani.Nel porto di Cagliari, nell’ambito di diversi controlli operati nei confronti dei passeggeri appena sbarcati dai traghetti di linea, sono state individuate quattro persone (di età compresa tra i 47 ed i 26 anni) trovati in possesso, complessivamente, di 2,5grammi di marijuana, 12,25grammi di hashish e sei spinelli. In Piazza Matteotti, nella stazione Arst, le Fiamme gialle hanno individuato un 47enne in possesso di 1,3grammi di marijuana. In Piazza Yenne, i finanzieri hanno rivenuto addosso ad un 31enne 2grammi di marijuana e 0,4grammi di hashish. In Piazza Sant’Eulalia, i Baschi verdi hanno sequestrato 10,4grammi di hashish e 2,6grammi di marijuana, nei confronti di un 45enne, un 38enne ed un 34enne. Nel quartiere Sant’Elia ed in Via del Fangario, sono stati sequestrati complessivamente 8,85grammi di marijuana nei confronti di un 29enne.A Carbonia, un 31enne è stato sottoposto a controllo e trovato in possesso di 16,65grammi di hashish, quantitativo che ha condotto alla sua denuncia a piede libero alla locale Autorità giudiziaria. Tutte le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro e gli assuntori segnalati all’Autorità prefettizia. Dall’inizio dell’anno, sono 134 le persone segnalate alla Prefettura (di cui ventiquattro minorenni), dodici le denunciate all’Autorità giudiziaria e quattordici le arrestate.