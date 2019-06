Condividi | Red 10:01 Lunedì, gli Uffici dei Servizi Demografici del Comune di Alghero saranno chiusi al pubblico in occasione delle consultazioni elettorali per l´elezione del sindaco e del Consiglio comunale. La riapertura è prevista per martedì Chiusi gli Uffici Servizi Demografici



ALGHERO - Lunedì 17 giugno, gli Uffici dei Servizi Demografici del Comune di Alghero saranno chiusi al pubblico in occasione delle consultazioni elettorali per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale. La riapertura è prevista per martedì 18.