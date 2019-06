Condividi | M.P. 0:14 Il CMB Porto Torres si è aggiudicata la finale del Campionato di serie D “Trofeo FarmAsinara”. Con il punteggio di 90 a 71 ha sconfitto un Basket Uri mai domo nella finale di serie D, e si aggiudica il Trofeo FarmAsinara Il Cmb Porto Torres vince il Trofeo FarmAsinara



PORTO TORRES - Il CMB Porto Torres si è aggiudicata la finale del Campionato di serie D “Trofeo FarmAsinara”. Con il punteggio di 90 a 71 ha sconfitto un Basket Uri mai domo nella finale di serie D, e si aggiudica il Trofeo FarmAsinara “memorial Bruno Corrias”.



La partita si è disputata davanti ad un folto pubblico di appassionati, accorso numeroso ad ammirare le regine del campionato, entrambe promosse alla serie C Silver dopo un campionato particolarmente impegnativo che le ha viste sconfiggere in semifinale rispettivamente il Basket Sinnai e la Dinamo 2000 Sassari. La gara, combattuta ma corretta, è stata un’occasione per festeggiare la promozione due formazioni e per vedere all’opera le squadre di Minibasket delle due Società.



Il presidente federale sardo Bruno Perra, dopo aver ringraziato il CMB per l'organizzazione, ha premiato le due formazioni con due targhe ricordo, il MVP della Finale Alessandro Veccia (Cmb)e l’allenatore dell’anno Walter Corrias (Cmb). Un ringraziamento particolare è stato rivolto a FarmAsinara ed al suo patron Giorgio Pintore, che ha consentito la realizzazione della manifestazione, ed al direttore dell’Ente Parco dell’Asinara Pierpaolo Congiatu.



Il titolo arriva a degno coronamento di una stagione eccezionale, che ha visto il CMB, partito in sordina e certamente non con il ruolo di favorita, crescere gara dopo gara e sviluppare il suo gioco aggressivo e veloce, che le ha consentito di classificarsi al 3° posto nella stagione e di regolare nei play-off prima l’Elmas (2-1), poi il Sinnai ed infine il Basket Uri. La promozione in serie C Silver è un risultato davvero importante, che premia un gruppo unito e pieno di energia dalla prima all’ultima giornata.



«Ora arriveranno le vere difficolta, perché la serie C richiede un impegno economico non «indifferente», secondo il GM Francesco Longobardi, «perciò è indispensabile trovare uno o più sponsor che ci aiutino a sostenere i costi della Serie superiore. Sarebbe una bella occasione per affermare che il nostro territorio - anche nel basket - non si rassegna al declino ma aspira al salto di qualità»”.



La rosa del CMB campione della serie D:



Andrea Cesaraccio, Carlo Leoni, Gianluca Luzzu, Luca Masia, Gianluca Ortu, Francesco Parodo, Michele Petretto, Alessandro Pisano (cap), Andrea Pitzalis, Marco Piras, Simone Piras, Emanuele Pruiti, Luca Puggioni, Ignazio Sotgiu, Gabriele Tedde, Alessandro Veccia. Allenatore Walter Corrias, preparatore atletico Marco Pinna, dirigente responsabile Francesco Longobardi, dirigente accompagnatore Gianmario Giordo. Commenti PORTO TORRES - Il CMB Porto Torres si è aggiudicata la finale del Campionato di serie D “Trofeo FarmAsinara”. Con il punteggio di 90 a 71 ha sconfitto un Basket Uri mai domo nella finale di serie D, e si aggiudica il Trofeo FarmAsinara “memorial Bruno Corrias”.La partita si è disputata davanti ad un folto pubblico di appassionati, accorso numeroso ad ammirare le regine del campionato, entrambe promosse alla serie C Silver dopo un campionato particolarmente impegnativo che le ha viste sconfiggere in semifinale rispettivamente il Basket Sinnai e la Dinamo 2000 Sassari. La gara, combattuta ma corretta, è stata un’occasione per festeggiare la promozione due formazioni e per vedere all’opera le squadre di Minibasket delle due Società.Il presidente federale sardo Bruno Perra, dopo aver ringraziato il CMB per l'organizzazione, ha premiato le due formazioni con due targhe ricordo, il MVP della Finale Alessandro Veccia (Cmb)e l’allenatore dell’anno Walter Corrias (Cmb). Un ringraziamento particolare è stato rivolto a FarmAsinara ed al suo patron Giorgio Pintore, che ha consentito la realizzazione della manifestazione, ed al direttore dell’Ente Parco dell’Asinara Pierpaolo Congiatu.Il titolo arriva a degno coronamento di una stagione eccezionale, che ha visto il CMB, partito in sordina e certamente non con il ruolo di favorita, crescere gara dopo gara e sviluppare il suo gioco aggressivo e veloce, che le ha consentito di classificarsi al 3° posto nella stagione e di regolare nei play-off prima l’Elmas (2-1), poi il Sinnai ed infine il Basket Uri. La promozione in serie C Silver è un risultato davvero importante, che premia un gruppo unito e pieno di energia dalla prima all’ultima giornata.«Ora arriveranno le vere difficolta, perché la serie C richiede un impegno economico non «indifferente», secondo il GM Francesco Longobardi, «perciò è indispensabile trovare uno o più sponsor che ci aiutino a sostenere i costi della Serie superiore. Sarebbe una bella occasione per affermare che il nostro territorio - anche nel basket - non si rassegna al declino ma aspira al salto di qualità»”.Andrea Cesaraccio, Carlo Leoni, Gianluca Luzzu, Luca Masia, Gianluca Ortu, Francesco Parodo, Michele Petretto, Alessandro Pisano (cap), Andrea Pitzalis, Marco Piras, Simone Piras, Emanuele Pruiti, Luca Puggioni, Ignazio Sotgiu, Gabriele Tedde, Alessandro Veccia. Allenatore Walter Corrias, preparatore atletico Marco Pinna, dirigente responsabile Francesco Longobardi, dirigente accompagnatore Gianmario Giordo.