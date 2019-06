Condividi | Red 7:00 Lo spagnolo, al volante della Hyundai i20 Coupe, navigato da Carlos Del Barrio, è in testa dopo nove prove. Gli incidenti mettono fuori gioco per la vittoria il campione del mondo Sebastien Ogier (Citroen C3) ed il finlandese Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) Ris 2019: comanda Dani Sordo



ALGHERO - Al Rally Italia Sardegna 2019 comanda Dani Sordo. Lo spagnolo, al volante della Hyundai i20 Coupe, navigato da Carlos Del Barrio, è in testa dopo nove prove. Questo il verdetto della giornata di gare, che ha visto quattro percorsi ripetuti due volte. Sordo (vincitore della SS8 Tergu-Osilo 2) ha 10"8 di vantaggio sui finlandesi Teemu Suninen-Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta), bravi a chiudere la comando tre prove su otto (Tula 1, Castelsardo 1 e Tula 2).



Terza piazza per gli estoni Ott Tanak e Martin Jarveoia (Toyota Yaris), a 11"2, vincenti nella Tergu-Osilo 1. Momentaneamente ai piedi del podio, a 20"2, i norvegesi Andreas Mikkelsen-Anders Jaeger-Synnevaag (Hyundai i20 Coupe), primo nella Monte Baranta 2, ultima prova della giornata. Al quinto posto, a 20"3, i britannici Elfyn Evans-Scott Martin (Ford Fiesta). La Monte Baranta 1 è appannaggio dei finlandesi Esapekka Lappi-Janne Ferm (Citroen C3), mentre la Castelsardo 2 non si è praticamente corsa dopo un malore di uno spettatore, che ha richiesto l'intervento del personale medico.



Le sorprese sono arrivate a causa di alcuni incidenti. Il sei volte campione del mondo e leader della classifica 2019, il francese Sebastien Ogier, navigato da Julien Ingrassia (Citroen C3), è 68esimo, a 35'07'8, perchè, nella Monte Baranta 1, ha rotto la sospensione della ruota anteriore sinistra. 49esimo posto a 18'27"5 per gli sfortunatissimi finlandesi Jari-Matti Latvala e Miika Anttila (Toyota Yaris), che si sono ribaltati nella Tula2 e sono finiti fuori strada nella Monte Baranta 2.



