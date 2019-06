Condividi | Red 21:21 L´estone della Toyota ha vinto tutte e sei le prove in programma oggi e si è portato in testa alla classifica generale. Domani, quattro prove al mattino e festa finale nel porto di Alghero Ris 2019: Tanak conquista tutto



ALGHERO - E' Ott Tanak a guidare la classifica generale del Rally Italia Sardegna 2019, ottava prova del Wrc, ad una giornata dal termine. L'estone della Toyota ha vinto tutte e sei le prove in programma oggi e si è portato in testa alla classifica generale.



Al mattino, ha fatto sue la Coiluna-Loelle 1, la Monti di Alà 1 e la Monte Lerno 1, mentre nel pomeriggio si è ripetuto sugli stessi tracciati. Alle sue spalle lo spagnolo Dani Sordo (Hyundai), che aveva chiuso in testa la giornata di ieri, inseguito dal finlandese Teemu Suninen (Ford).



Domani, domenica 16 giugno, sono in programma quattro prove, tutte al mattino: Cala Flumini 1 (alle 8.15), Sassari-Argentiera 1 (alle 9.08), Cala Flumini 2 (alle 11.15) e la PowerStage Sassari-Argentiera 2 (alle 12.18). Poi, festa finale con la premiazione nel porto di Alghero.



Classifica generale: 1) Ott Tanak-Martin Jarveoia (Est, Toyota Yaris) in 3h04'10”3; 2) Dani Sordo-Carlos Del Barrio (Spa, Hyundai i20 Coupe) a 25”9; 3) Teemu Suninen-Jarmo Lehtinen (Fin, Ford Fiesta) a 42”9; 4) Elfyn Evans-Scott Martin (Gbr, Ford Fiesta) a 1'25”4; 5) Andreas Mikkelsen-Anders Jaeger-Synnevaag (Nor, Hyundai i20 Coupe) a 1'33”3; 6) Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (Bel, Hyundai i20 Coupe) a 2'32”4; 7) Esapekka Lappi-Janne Ferm (Fin, Citroen C3) a 2'58”3; 8) Kris Meeke-Sebastian Marshall (Gbr, Toyota Yaris) a 3'53”3; 9) Juho Hanninen-Tomi Tuominen (Toyota Yaris) a 7'23”2; 10) Kalle Rovanpera-Jonne Halttunen (Fin, Skoda Fabia) a 7'24”5.



